Preocupação com Vanessa Lopes domina madrugada do BBB24

Vanessa Lopes passou uma madrugada difícil no BBB24. Primeiro, a sister deitou no quarto magia ao lado de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Chorando, ela desabafou sobre jogo e seus medos.

O comportamento dela assustou tanto a dupla, que Yasmin desceu para buscar água para ela. Nesse momento, Beatriz, Marcus e Leidy Elin também se aproximaram dela.

Durante o desabafo, ela disse:

- Eu já sei o grupo que eu estava querendo me encaixar. Ver que, talvez, o grupo que eu estava querendo me encaixar não estava, também, me entendendo, foi um pouco assustador.

Vanessa também foi para o quarto do líder, onde foi acolhida por Matteus, Vinicius e Alane. Tanto é que os brothers chegaram a levantar uma atenção da produção ao comentar o caso depois.

Eita!