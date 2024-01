Em meio a boatos de affair com Léo Pereira, Karoline Lima fala sobre vida fora das redes: Às vezes prefiro viver na minha

Karoline Lima abriu a caixinha de perguntas no Instagram para tirar algumas dúvidas dos seguidores na noite da última quinta-feira, dia 18. Em meio a boatos de affair com Léo Pereira, jogador do Flamengo, a influenciadora recebeu uma pergunta sobre estar mais discreta nas redes.

- Minha vida já é tão on, tudo muito exposto, que às vezes prefiro viver na minha, curtindo o momento. Quando eu sumo e estou realmente vivendo uma vida real, no puro suco da vida real, vocês reclamam. Quando eu sumir e ficar off, fiquem tranquilos. Estou muito bem, muito feliz. Quando estou feliz, vou viver, respondeu ela.

Vale lembrar que a influenciadora tem dado o que falar ao começar a trocar interações com Léo Pereira nas redes sociais. O jogador do Flamengo chegou até a dedicar um gol para ela recentemente.

Karoline ganhou fama nas redes sociais durante relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Os dois têm uma filha, Cecília, de um ano de idade.