Netuno faz últimos ajustes antes da estreia no Paulistão

O vice-campeão paulista de 2023 está praticamente pronto para a estreia no Campeonato Paulista amanhã, às 17h15, contra o RB Bragantino, no interior. Nesta quinta-feira (18), o clube abriu o treino para o Diário acompanhar parte dos trabalhos realizados pelo técnico Bruno Pivetti e a sua comissão. Foi a primeira vez este ano que a imprensa foi autorizada a cobrir o treino do time profissional em Diadema. O compromisso de ontem aconteceu na Arena Inamar. Até o dia 10, o elenco estava em pré-temporada na cidade de Guararema.

Após o habitual aquecimento, no início dos trabalhos com bola, os atletas fizeram atividades de passe, recepção, condução e finalização. Quando começou a parte tática, Pivetti permitiu apenas o registro dos primeiros 20 minutos. Divididos em dois grupos, os jogadores de defesa foram separadados dos demais. Enquanto os auxiliares Ricardo Pagani e Serginho coordenavam posicionamento da linha defensiva, Pivetti treinava transições e finalizações com os meias e atacantes. No momento posterior, também foi treinada bola parada com cruzamentos na área.

Embora a equipe titular que deve iniciar o Paulistão ainda seja um mistério, foi possível observar a linha de defesa com Gabriel Inocêncio, Roger Carvalho, Welber e Rhuan. O coletivo final que vai definir o time da estreia será realizado hoje, a partir das 9 horas, também no Inamar. Após o almoço, o elenco viaja para Bragança Paulista.

Encerrado os trabalhos, foram escalados para falar com o Diário o atacante Neilton, o lateral Rhuan e o técnico Bruno Pivetti (a análise do treinador será veiculada na edição de amanhã).

CONFIANTE

Grande destaque do Água Santa para o Paulistão, Neilton sabe das dificuldades que o estadual reserva, mas se mostra otimista e acha possível o Netuno fazer outra campanha de destaque. “Fizemos uma pré-temporada muito boa, estamos bem fisicamente e unidos. É um estadual muito difícil, acho que as equipes agora vão entrar muito mais ligadas contra o Água Santa e o nível de dificuldade tende a aumentar. É trabalhar, ter os pés no chão e pensar jogo a jogo.”

Sobre as pretensões do Netuno, Neilton é cauteloso. “Claro que a gente sonha com o título. Seria histórico, ainda mais pra mim que cresci aqui. Mas sabemos das difilcudades que nos esperam. Tem grandes equipes na competição. Então vamos trabalhar quietinhos e com humildade para que grandes coisas aconteçam”, finalizou.