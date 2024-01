Palavra do Leitor - 19 de janeiro de 2024

Aposentadoria

'Benefícios do INSS acima do mínimo terão reajuste de 3,71% (Economia, dia 12)'. A inflação no período foi de 4,62%, portanto as aposentadorias continuam sendo corroídas com bênção governamental. É o governo gafanhoto trabalhando.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Som na praia

Corretíssima a decisão das prefeituras de Ubatuba, Guarujá e algumas outras cidades litorâneas em proibir músicas em alto volume na praia. Via de regra, quem coloca uma música em alto volume num lugar público, além de desrespeitar quem está ao seu redor, seja na areia ou qualquer outro local, não tem o mínimo de bom senso, espírito coletivo e também não tem um bom gosto musical, este, que é bastante pessoal, portanto, ouça em lugar apropriado e não incomodando outrem. Quando vamos à praia, por exemplo, vamos em busca de sossego, paz, curtir o sol, a brisa, ouvir o som do mar, conversar com amigos e até fazer novas amizades e não de músicas de péssima qualidade, o que ocorre na maioria das vezes. Geralmente funk, que, por si só, dispensa maiores comentários. Que a moda pegue e que todas as cidades litorâneas sigam o exemplo de Ubatuba e Guarujá, que já tomaram tais medidas. Nossos ouvidos agradecem.

Mauri Fontes

Santo André

Moradores de rua

‘População de rua: São Bernardo segue desobedecendo decisão do STF’ (Setecidades, dia 12). Seria engraçado se não fosse cruel, triste e lamentável verdade e realidade que o Diário nos informa por meio da reportagem de Thainá Lana. A Prefeitura de nossa coirmã São Bernardo, desacatando o STF (Supremo Tribunal Federal) quando retira de forma desumana os pertences pessoais, tais como roupas, documentos, cobertor, colchão e outros objetos desses mesmos vitimados sociais, os moradores de rua. E toda essa ação teve acompanhamento de funcionários do Paço e também de agentes da CGM (Guarda Civil Municipal), como se os moradores oferecessem perigos ou fossem capazes de vingança. O Movimento Nacional da População de Rua do Grande ABC tem emergências e outras urgências que precisam se atentar em seu dia a dia e não pode abrir espaços e pausas para movediças causas e ações. Quem sabe a Prefeitura em questão não poderia fazer uma autorreflexão e se transformar (se preciso) para compreender de forma definitiva, transparente, solidária e altruísta que o morador de rua é um ser humano como todos nós!

Cecél Garcia

Santo André

PT

Se olharmos a história do Partido dos Trabalhadores, muitos companheiros foram crucificados pela ala ideológica. Em Santo André, podemos lembrar de José Nanci, vereador, saindo na época para o PSDB; do companheiro Miguel Rupp, sindicalista da ala dos metalúrgicos, que, em sua dissidência, foi crucificado politicamente; e do saudoso vereador João Rodrigues, que foi mais um dos muitos que saíram do PT e morreram politicamente, visto como traidor. E agora assistimos ao diretório do PT de São Paulo repudiando a volta da ex-prefeita e ex-senadora Marta Suplicy, que votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff – que hoje vejo que foi mais um acordo político do que golpe –, mostrando que o PT virou um Partidão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala e os seus correligionários abaixam a cabeça e obedecem, sem nenhum debate público. E, quando há, sempre se concorda com o chefe maior. E agora o vereador Eduardo Leite (ex-PT desde a mocidade e agora no PSB), jovem promissor que vem se preparando, com mais visão administrativa do que ideológica, terá o mesmo destino.

Eduardo Furtado

Mauá

Nota 1.000

‘Aluna de S.Bernardo atinge nota máxima na redação no Enem’ (Setecidades, ontem). Parabéns, fico feliz por você, valorizo muito esse esforço pela leitura. Eu, como professora, fico muito feliz em saber que vale a pena ensinar. Sempre.

Maria da Conceição Nicácio

do Facebook