Tribuna da população

Desde que fez circular a sua primeira edição, em 11 de maio de 1958, ainda sob o nome de News Seller, o Diário se consolidou como a tribuna das justas reivindicações da população do Grande ABC. E assim segue. A edição de hoje traz dois exemplos do papel fundamental que a imprensa regional desempenha, quando exerce seu ofício com ética e seriedade, para o bem-estar da comunidade na qual está inserida. Daí decorre a importância dos veículos locais de comunicação – e nisto reside também a resistência que muitos poderosos de ocasição fazem ao trabalho dos profissionais de imprensa cujos únicos interesses são os da sociedade a que servem, com responsabilidade, afinco e rigor.

A série de reportagens que evidenciaram a interdição das bicas de água em São Caetano é exemplo marcante da importância do jornalismo regional. Ao expor a medida, o Diário mobilizou as autoridades, resultando na rápida reabertura das fontes, garantindo assim o acesso gratuito dos moradores à água. Outro caso emblemático é o da reportagem sobre o atraso no repasse dos valores das bolsas pela UFABC (Universidade Federal do ABC). Exatamente no mesmo dia em que o jornal publicou a denúncia, ontem, a instituição efetuou o pagamento, aliviando assim a angústia financeira dos estudantes e reafirmando a importância da fiscalização da imprensa na defesa dos direitos da comunidade.

Esses dois eventos, que estão longe de serem únicos e os mais expressivos, ressaltam a relevância do jornalismo regional como instrumento eficaz para a promoção da cidadania e a consolidação democrática. A existência de veículos de comunicação locais é considerada crucial pelo zelo que têm pelas sociedades em que atuam e pelo papel de fiscal das autoridades no cumprimento de suas atribuições. O Diário, comprometido com a verdade e a justiça em toda a sua trajetória, que está prestes a completar 66 anos, continuará a desempenhar seu papel ativo na defesa dos interesses da população do Grande ABC, sempre atento às demandas legítimas e pronto para ser a voz da comunidade.