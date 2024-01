Corinthians elimina o América-MG e avança às semifinais da Copa São Paulo de Juniores

O Corinthians deu mais um passo na busca pelo 11º troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior campeão da história da competição, o time da capital avançou às semifinais ao vencer o América-MG, por 2 a 0, no estádio Bento de Abreu, em Marília, nesta quinta-feira. Agora, irá enfrentar o Novorizontino.

Os gols corintianos foram marcados pelo volante e capitão Breno Bidon e pelo lateral-direito Léo Maná, um em cada tempo. O próximo adversário do Corinthians, o Novorizontino, eliminou o Athletico-PR, por 3 a 1, também nesta quinta. O local da partida semifinal ainda não foi definido e será confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira.

O Corinthians não demorou muito para abrir o marcador. Aos 10 minutos, Breno Bidon roubou a bola na intermediária e acertou um belo chute de fora da área. A partir daí, o América-MG fez pressão pelo empate. Já na segunda etapa, o panorama não mudou: time mineiro em cima, mas o Corinthians voltando a balançar as redes.

Com um minuto de jogo, Artur Sousa recebeu em velocidade e só parou quando foi derrubado dentro da área. Léo Maná foi o encarregado na cobrança de pênalti e ampliou. A partir daí, o jogo foi caindo de produção e o Corinthians apenas administrou a vantagem de dois gols.

As quartas de final continuam nesta sexta-feira com mais dois jogos: Flamengo x Aster-SP, às 19h, e Cruzeiro x Coritiba, às 21h. O mata-mata seguirá ainda com semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

RESULTADOS DA COPINHA DESTA QUINTA-FEIRA:

Athletico-PR 1 x 3 Novorizontino

Corinthians 2 x 0 América-MG