Sto.André inaugura 6ª Escola Parque na Vila Sá com campo modernizado

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta quinta-feira (18) mais uma Escola Parque, desta vez na Vila Sá. Com a entrega deste equipamento, a população poderá aproveitar atividades de educação, cultura, esporte e lazer em um único local.

As intervenções contemplaram a revitalização do Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Sá, da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Maria Cecília Dezan Rocha, além do entorno destes equipamentos, incluindo a requalificação da área verde, a construção de mais um campo de gramado sintético e as manutenções das vias próximas.

“É um pacote de infraestrutura que a gente conseguiu tirar do papel nessa região que, claro, ainda tem suas demandas, mas a gente vai continuar evoluindo. É o 14° campo e a sexta Escola Parque, projeto que alia educação, qualidade de vida, prática esportiva e ações sociais, que muitas vezes tiram tantas crianças do caminho que não é o correto. É uma ferramenta de transformação social, não só de mudança do ponto de vista estrutural”, afirmou o prefeito Paulo Serra durante a cerimônia de inauguração, pouco antes do jogo realizado entre um time da Prefeitura – que contou com a presença do chefe do Paço andreense – e o União Vila Sá.

No Cesa foram realizadas as reformas dos vestiários, além da pintura e adequação da drenagem externa. Já na Emeief a obra foi mais complexa, com instalações de piso de granilite no pátio e vinílico nas salas de aula (que ainda ganharam colmeias), implementação de playground com piso emborrachado, pintura interna e externa, manutenção elétrica, troca da cobertura, reforma na quadra, nos banheiros e na cozinha e troca das portas.

Por sua vez, a área verde que fica em volta ganhou uma pista de caminhada, equipamentos para alongamento, academia ao ar livre, espaço pet, parquinho, espaço multiuso, quadra poliesportiva, áreas de convivência com bancos e mesa, reformulação de canteiros de vegetação - plantio de rasteiras, arbustos e árvores - e a grandiosa construção do campo sintético com iluminação LED. Este é o 14º campo modernizado entregue pela Prefeitura de Santo André desde 2017.

O viveiro municipal da Prefeitura de Santo André forneceu 322 árvores, 65 palmeiras, aproximadamente 5 mil metros quadrados de forração e realizou o transplante de dez árvores.

Antes da Escola Parque Vila Sá, foram inauguradas as unidades Cata Preta, Parque Erasmo, Santo Alberto, Aclimação e Palmares.