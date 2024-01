Sto.André realiza posse do Conselho Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, comandada pelo ex-vereador André Scarpino (PSDB), realizou na manhã de anteontem a cerimônia de posse do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social). No evento, realizado no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, foram empossados representantes da sociedade civil e do poder público, que irão atuar de 2024 até 2026.

“Essa é uma ocasião significativa, onde os representantes eleitos tomam posse para desempenhar um papel importante na definição de políticas e diretrizes relacionadas à assistência social. Como conselheiros, eles têm a responsabilidade de garantir que os direitos e necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade sejam atendidos de forma adequada e que a assistência social seja desenvolvida de maneira inclusiva e eficiente”, comentou Scarpino, que representou o prefeito Paulo Serra (PSDB) na cerimônia.

O presidente do Conselho será Antonio Carlos Torres, pedagogo pós-graduado em direitos humanos e lutas sociais, que trabalha como gestor de políticas públicas voltadas para a área de assistência social.

O CMAS é um órgão colegiado de caráter permanente de sistema descentralizado e participativo de assistência social. De composição paritária, conta com participação efetiva dos usuários, trabalhadores, entidades e governo na definição de políticas públicas e de controle social. Ao todo, são 36 conselheiros, sendo metade da sociedade civil e a outra metade do poder público. Do governo, haverá representantes das secretarias de Desenvolvimento e Geração de Emprego; de Educação; de Saúde; e do Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). “Desejo a todos os novos conselheiros sucesso em seus mandatos e que eles trabalhem incansavelmente para promover um sistema de assistência social justo e abrangente em Santo André”, disse André Scarpino.