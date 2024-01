Após 12 anos, Diadema volta a celebrar o Carnaval

Após um período de 12 anos sem atividades culturais relacionadas ao Carnaval, a Prefeitura de Diadema volta a celebrar a festa mais popular do Brasil. E a folia já tem data e hora marcadas. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo, a Praça da Moça vai receber o Carnaval 2024, sempre a partir das 16h.

“Retomar o Carnaval em Diadema era uma demanda que aparecia frequentemente nas conversas com a população e nas reivindicações do setor cultural da cidade, algo que já havia sido apresentado como um compromisso da gestão do prefeito (José de) Filippi (Júnior, PT) e que está vocalizado no Plano Municipal de Cultura”, diz o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi.

Serão dois dias de folia com artistas locais e nomes consagrados. “A ideia é ocupar a praça, fazer valer nosso direito à cidade, e curtir o que há de mais legal no Carnaval, que é esse momento de alegria e confraternização, sem pagar ingresso nem comprar abadá. E fazer isso pensando também nas crianças, nos foliões que estão há muito tempo com o tamborim guardado, e no público em geral, que vai poder ver em Diadema mais um grande nome da música popular brasileira, um dos maiores artistas do Carnaval, que é o Alceu Valença”.

Não será permitida a entrada de latas de alumínio, garrafas de vidro, copos metálicos (inclusive Stanley), guarda-chuvas, objetos perfurocortantes ou qualquer outra coisa que seja identificada na revista e que possa representar risco aos presentes. Garrafas de plástico com água serão permitidas.