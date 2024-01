Diadema vai atualizar plano de águas pluviais em aporte de R$ 6 mi

A Prefeitura de Diadema anunciou parceria com o governo do Estado para confecção de um novo plano Diretor Municipal de Manejo de Águas Pluviais. O investimento será de R$ 6 milhões, sendo que R$ 634,8 mil serão de contrapartida municipal e o restante de aporte do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O aporte servirá para mapear pontos críticos e apontar diretrizes de obras futuras para o combate às enchentes. O atual plano é de 1972, feito ainda na gestão de Evandro Caiaffa Esquivel.

O termo para recebimento do recurso foi assinado no início de janeiro e a Secretaria de Obras já prepara processo de licitação para contratação de empresa especializada que cuidará da elaboração do plano.

Primeiramente será feito um cadastro georreferenciado das redes macro e micro de todo o sistema de drenagem local, para saber o que Diadema tem de canais para escoamento das águas pluviais - envolvendo o mapeamento de todas as galerias e córregos do município. A partir disso, avançará o estudo para elaboração efetiva do Plano Diretor Municipal para Manejo de Águas Pluviais.

Segundo o Paço, além do desenho do planejamento, o Departamento de Vias Públicas receberá treinamento para fazer a manutenção dos canais, para que o monitoramento de todo o sistema de drenagem seja mais rápido.

“É muito importante esse plano diretor para nossa cidade. Além de tomar conhecimento do que Diadema tem de rede constituída de galerias, ele permitirá intervenções planejadas e contínuas. Além disso, vai ser possível produzir análises que facilitarão a busca de soluções nesta área e preparar a cidade para situações futuras provocadas pelas mudanças climáticas”, afirma o secretário municipal de Obras, Luiz Carlos Theophilo.

A expectativa da administração do prefeito José de Filippi Júnior (PT) é ter o plano elaborado até o fim de 2025.

A cidade ainda tem alguns gargalos de enchente, como trechos do Corredor ABD e o largo de Piraporinha.