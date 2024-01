Secretários andreenses perto de Marangoni

Alguns nomes do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), têm feito acenos ou mantido relação próxima com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), a despeito de o parlamentar federal colocar na rua sua pré-candidatura ao Paço à revelia do grupo governista. Dois nomes chamam atenção: o do secretário de Mobilidade Urbana, o ex-vereador Donizeti Pereira, e de Carlos Bianchin, ex-supersecretário na gestão Paulo Serra. Donizeti nunca escondeu da classe política andreense que tem em Marangoni um amigo - e o diálogo tem sido mantido, mesmo com o rompimento que o deputado federal encaminhou do prefeito. Bianchin, por sua vez, tem sido visto em algumas reuniões mais fechadas de Marangoni - ele, inclusive, vem sendo estimulado a lançar candidatura a vereador.

Rota alternativa

Por falar no processo eleitoral de Santo André, o secretário de Esportes e vereador licenciado, Marcelo Chehade (PSDB), comentou com aliados que ainda mantém sonho de ser candidato a prefeito, mesmo fora da lista governista de postulante à sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) com bênção do Paço. Alguns interlocutores do tucano afirmaram que ele tem até destino caso Paulo Serra não opte por ele como prefeiturável: o PP.

Almoço corintiano

São-paulino, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), compareceu rapidamente no almoço dos corintianos realizados ontem, no Baby Beef, restaurante do bairro Jardim. O evento também reuniu alguns nomes da política local. Um dos mais entusiasmados foi o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB). Corintiano fanático, levou seu filho, Matheus, para o evento - de quebra, conseguiu uma foto do primogênito com o presidente do clube, Augusto Melo.

Apoio em massa

O ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), de São Bernardo, viu enxurrada de apoio expressa nas redes sociais do Diário, dentro da reportagem na qual o secretário de Cultura, Fran Silva (PSD), defende seu nome como candidato governista à sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Centenas de comentários foram publicados pedindo que Marcelo seja o nome de Morando nas urnas.

Nome no ministério – 1

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou - e ouviu ‘sim’ - o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A escolha traz reflexos para o Grande ABC. Para São Bernardo, a indicação foi vista com bons olhos pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que manteve relação íntima com Sarrubbo durante seu mandato.

Nome no ministério – 2

Para Diadema, o sentimento foi de frustração para o secretário de Segurança Cidadã, Benedito Mariano. Ele teve seu nome apresentado a Lewandowski pela cúpula nacional do PT, mas o novo ministro da Justiça optou por Sarrubbo - dizem, por uma indicação direta do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.