Reforços e Thiago Carpini são regularizados e podem estrear no São Paulo neste sábado

O torcedor do São Paulo conhecerá sua nova equipe neste sábado, no Morumbi. Todos os reforços contratados e o técnico Thiago Carpini foram liberados no Boletim Diário Informativo (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estarão à disposição na estreia do Campeonato Paulista.

O São Paulo recebe o Santo André, às 20 horas, e Carpini, substituto de Dorival Júnior, que assumiu o comando da seleção brasileira, poderá usar o que tem de melhor no elenco com as inscrições de Luiz Gustavo, Bobadilla, Erick e Ferreira.

Resta saber se todos os contratados serão escalados desde o início, já que a concorrência no elenco é grande, sobretudo no ataque, onde Calleri é intocável. Ferreira parece em vantagem para jogar por uma das beiradas, com Lucas Moura sendo a outra opção provável caso Carpini aposte em três atacantes.

Erick ficaria como opção, ao lado de Luciano e Gallopo, outras peças de frente que vêm treinando com frequência. Carpini tem tantas opções que evitou adiantar qual formação pensa escalar no Paulistão.

Sem Rodrigo Nestor, se recuperando de lesão, Carpini poderia muito bem escalar Luiz Gustavo e Bobadilla juntos, mas Tiago Maia virou um dos queridinhos da torcida e deve ser mantido na equipe titular.

Enquanto tem uma "dor de cabeça" boa para escalar a equipe, Carpini vai aprimorando todos os fundamentos. Nesta quinta-feira, após a realização de um trino de 11 contra 11, o novo treinador ainda deu ênfase aos cruzamentos para a área na atividade realizada no Centro de Treinamento da Barra Funda.