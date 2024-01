Após atraso, UFABC paga bolsistas da iniciação científica

Os estudantes do programa de iniciação científica da UFABC (Universidade Federal do ABC), com problemas para receber os valores relativos às bolsas de estudo, receberam os benefícios devidos nesta quinta-feira (18). O pagamento acontece um dia depois do Diário publicar o atraso na quitação do auxílio. Com pagamento previsto para o quinto dia útil deste mês, os bolsistas ainda não haviam recebido os valores. O programa permite introduzir os alunos de graduação na pesquisa científica.

Em comunicado aos alunos na terça-feira (16), ao qual o Diário obteve acesso, a Propes (Pró-reitoria de Pesquisa da UFABC) e ProAd (Pró-reitoria de Administração) disse que bolsas e auxílios correspondentes ao último mês do ano têm seus pagamentos antecipados para o final de dezembro, a fim de que sejam feitos dentro do exercício fiscal. Este ano, porém, algumas bolsas, por questões operacionais, não puderam ter seus pagamentos efetivados. No texto, a instituição dizia que o pagamento iria ocorrer até o dia 10.

A instituição apontava falta de repasses do MEC (Ministério da Educação). “Para efetivar os pagamentos na conta de cada bolsista, a UFABC depende de repasse de recursos financeiros por parte do MEC”, diz o texto da UFABC, que reforçou a questão como prioridade e, após o repasse do MEC nesta semana, prometeu quitar os valores em até três dias úteis.

A última vez em que os alunos enfrentaram problema parecido, segundo ela, foi no fim de 2022, quando um problema financeiro atingiu a UFABC, depois de o governo federal cortar recursos do MEC.