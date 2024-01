Virginia Fonseca revela qual nome daria ao filho caso esteja esperando um menino

Nesta quinta-feira, dia 18, Virginia Fonseca concedeu uma entrevista ao Fofocalizando para falar sobre a sua terceira gravidez. A influenciadora confessou que, antes mesmo de descobrir que está esperando um bebê, Zé Felipe já havia feito sonhado com a notícia e ainda previu se será menino ou menina.

- Eu descobri à noite. No almoço ele falou: Você está grávida, eu sonhei que você está grávida. De noite eu descobri. Depois ele falou para mim que sonhou que era um menino. Eu perguntei como foi o sonho e ele falou que no sonho eu passava grávida e era um menino. Eu fiquei chocada com ele. Da Maria Alice, logo após a gente fazer amor, ele disse: Você está grávida. Da Maria Flor ele não falou nada.

A famosa contou que queria muito ser mãe novamente e chegou a fazer tratamento hormonal para engravidar.

- Depois que meu chip contraceptivo venceu, tentei engravidar e não estava conseguindo. Fui, tomei hormônio e não consegui. Desisti. Me surgiram espinhas e tudo mais, desisti. Achei que não era para ser. Sabe quando você esquece? Ano passado eu queria muito, fiz tratamento e achei que não ia ser mesmo. Foi um choque [ quando descobri dessa vez], eu tremi, parecia que era a minha primeira gestação. Tem uma pessoa que falou que no terceiro geralmente é assim, você fica com a sensação de que é o primeiro.

Ela ainda não sabe o sexo do bebê, mas acredita virá mais uma menina.

- Acho que vem outra Maria.

E revelou qual nome escolheu caso seja um menino:

- Se for menino vai ser José Leonardo. É uma homenagem para o Leo. O Zé também falou que se fosse um menino ele queria que tivesse o nome dele, então vai ser um nome bem especial. Eu tenho dó um pouco [se vier um menino], porque duas meninas foguete, não tem como controlar. Se vier um menino calmo igual o Zé Felipe ele está lascado, elas vão montar nele.

Virginia estava nos estúdios do SBT para ver como ficou o piloto de seu novo programa, que terá games, desafios, bate-papo e a participação da mãe da influenciadora. Ao ser questionada sobre como a emissora recebeu a notícia da gravidez, ela respondeu que já havia avisado desde 2023 que pretendia engravidar e a notícia foi muito bem aceita.