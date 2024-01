Diego Rosa ameaça abandonar a carreira após vaias da torcida do Bahia: 'Meu último jogo'

As vaias dos torcedores presentes na Arena Fonte Nova, na última quarta-feira, mexeram com o volante Diego Rosa, de apenas 21 anos, que ameaçou abandonar a carreira depois da derrota do Bahia para o Jequié, por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

"Venho informar que hoje foi meu último jogo como jogador", postou um frustrado jogador em suas redes sociais logo depois da partida.

Responsável por comandar o time alternativo do Bahia - Rogério Ceni está com o grupo principal realizando pré-temporada na Inglaterra -, Rogério Ferreira não entrou em maiores detalhes sobre a mensagem de Diego Rosa, mas elogiou o profissionalismo do volante.

De cabeça fria, o volante tricolor utilizou as mesmas redes sociais para agradecer o carinho recebido pelos torcedores. "Quero agradecer a toda nação tricolor pelo apoio nesse momento. Retribuirei dentro de campo com muita garra, vontade e raça!", escreveu Diego Rosa, aparentemente desistindo da ideia de aposentadoria precoce.

Em nota oficial, o Bahia comunicou que o jogador vem recebendo acompanhamento médico e terapêutico. "O Esporte Clube Bahia informa que o atleta Diego Rosa está recebendo todo suporte e atenção do Departamento de Saúde e Performance. O atleta passa por um acompanhamento médico e terapêutico, conforme programação estabelecida pelo setor responsável desde a temporada passada", anunciou o Bahia.

Ainda com time alternativo, o Bahia volta a campo no domingo, contra o Atlético Alagoinhas, fora de casa, pela segunda rodada do Baiano. Mas Diego Rosa não está confirmado.

"O jogador se reapresentou no CT na manhã desta quinta-feira (18), e seguirá a programação de atividades. A presença dele nos próximos jogos será uma decisão conjunta entre Departamento de Futebol, atleta e Departamento de Saúde e Performance."