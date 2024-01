Curumim e SeLiga! tem a abertura de inscrições a partir de janeiro no Sesc Santo André

Nos meses de janeiro e fevereiro, o Sesc Santo André inicia as inscrições para os programas Curumim e SeLiga!, projetados para crianças e adolescentes. Pautados pela educação não formal, tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral, a criatividade e a expressão, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e participativos.

O Curumim, voltado para crianças de 7 a 12 anos, oferece atividades gratuitas incluindo experimentações, brincadeiras e vivências. As turmas acontecem em diversos horários, e a pré-inscrição é realizada diretamente na Central de Atendimento da unidade. As inscrições estarão abertas a partir de 16 de janeiro, com o início das turmas programado para fevereiro de 2024.

O SeLiga!, que integra o programa Juventudes, é direcionado a adolescentes e jovens entre 13 e 17 anos. Atividades que abordam temas como respeito, diversidade, criatividade e expressão incorporam a grade do curso e, para participar, basta comparecer ao Sesc Santo André com um adulto responsável, e procurar pelos educadores do projeto.

Ambos aproximam as crianças e adolescentes de práticas que os desenvolvem de forma individual e coletiva, além de proporcionar memórias que trarão repertório aos futuros adultos, tendo contato direto com cultura, lazer, educação, cidadania e meio ambiente. As vagas são limitadas e terão prioridade de atendimento as crianças que possuem Credencial Plena do Sesc, bem como, as que atendam os critérios relativos à análise socioeconômica.

Curumim

O programa Curumim atende gratuitamente crianças de 7 a 12 anos. Contribui para o desenvolvimento integral das crianças, estimulando experimentações, brincadeiras, convivência e novas amizades, por meio de oficinas, vivências, jogos, passeios e atividades ambientais. 32 unidades do Sesc da capital, interior e litoral de São Paulo oferecem o programa.

Como Participar:

O programa Curumim é gratuito e terão prioridade de atendimento as crianças que possuem Credencial Plena do Sesc, bem como, as que atendam os critérios relativos à análise socioeconômica. A pré-inscrição é realizada diretamente na Central de Atendimento da unidade.

Turmas:

Terça e quinta | 13h30 às 17h

Quarta e sexta | 13h30 às 17h

Terça a sexta | 16h30 às 19h30

Documentos necessário para se inscrever:

foto 3×4 da criança

cópia do RG ou certidão de nascimento da criança

cópia do RG e CPF dos responsáveis

cópia do comprovante de residência

Inscrições abertas para todos os públicos a partir de 16/01.

Início das turmas fevereiro/2024.

SeLiga!

O SeLiga! faz parte do JUVENTUDES, um programa de educação não formal que busca valorizar e difundir as produções culturais de adolescentes e jovens entre 13 e 17 anos. No Sesc Santo André, nos encontros do SeLiga!, vai rolar jogos teatrais e experimentações com podcast. As palavras em jogo aqui serão: respeito, diversidade, criatividade e expressão.

Como participar:

Comparecer no Sesc Santo André com um adulto responsável de terça a domingo, das 13h às 18h. Procure pelos educadores do Programa Juventudes na Sala do Infantojuvenil.

Turmas:

Turma 1 – Terça e quinta, 13h30 às 15h30

Turma 2 – Quarta e sexta, 17h às 19h

Documentos necessários:

RG

Comprovante de endereço

Inscrições no período de 27/2/2024 a 3/3/2024

Início das turmas março/2024

O Sesc Santo André fica localizado na Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André