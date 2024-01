Atores estreantes no remake de Renascer abrem o coração sobre atuarem em nova versão da renomada novela

Alguns nomes do próximo folhetim das nove da TV Globo são mais desconhecidos do grande público. Evaldo Macarrão, Belize Pombal, Uiliana Lima e Júlia Lemos estão entre eles e falaram durante coletiva de imprensa como é a sensação de estrear em uma novela das nove como Renascer.

Uiliana contou que a pressão de estrear para o grande público logo no remake de uma das novelas mais famosas do país, ainda não a pegou:

- Lógico que ele existe [peso de fazer uma novela das nove], mas o que eu tenho sentido muito é uma parceria tão grande. Não tenho sentido tanto essa pressão, o que eu sinto é que a gente está em um projeto que eu acredito muito. Acho que vou sentir mais esse peso de fazer uma novela quando ela for ao ar realmente.

Belize Pombal, que fará parte do núcleo de Juliana Paes, contou que a palavra certa não é pressão, mas sim reponsabilidade.

- Eu tenho uma sensação de responsabilidade, mas é engraçado porque não é exatamente do peso, é mais a responsabilidade de receber um grande presente e cuidar dele.

Júlia Lemos vive Flor e contou que a equipe da novela a fez se sentir segura, mesmo que seja sua estreia para os telespectadores:

- É uma honra enorme, a maior honra que eu já recebi. A maior responsabilidade como atriz, mas a gente está cercado com pessoas muito competentes e muito generosas. Acho que é uma das coisas que mais me encanta e me dá segurança quando eu estou no set.

Seguindo a opinião das colegas de Renascer, Evaldo Macarrão negou que esteja tenso. Mas contou que a pressão que está passando nas gravações vem dele mesmo, mas lida bem com isso por ser sua paixão:

- Honrar e orgulhar meus ancestrais é o meu dilema. Para mim não há um peso, mas sim uma pequena exigência que eu já tenho, que é muito mais leve. Porque não é uma obrigação, é um amor e quando há amor a coisa tem leveza.

O remake de Renascer chega às telinhas de todo o Brasil na próxima segunda-feira, dia 22, com roteiro de Bruno Luperi.