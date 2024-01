Arnold Schwarzenegger é detido por três horas em aeroporto por causa de relógio

Que perrengue! Arnold Schwarzenegger acabou sendo detido por três horas no aeroporto de Munique - cidade alemã - após tentar passar na alfândega com um relógio de luxo não registrado. Segundo informações do TMZ, o acessório é um item que ele já possui e pode ir à leilão nesta quinta-feira, dia 18, na Áustria para a Iniciativa Climática Schwarzenegger - uma organização sem fins lucrativos.

O artista supostamente nunca havia sido solicitado a preencher um formulário de declaração do objeto. Porém, ao ser detido, não quis causar problemas e concordou em pagar os impostos - que atingiram um valor superior a 50 mil reais - para poder seguir viagem. Porém, na hora de passar o cartão de crédito, a máquina não funcionava por mais que ele tivesse tentado por uma hora. Procurando uma alternativa, os agentes alfandegários teriam acompanhado o ator até um banco para sacar dinheiro, mas ele acabou encontrando um novo contratempo.

Ao chegar lá, o caixa eletrônico possuía um limite muito baixo e o banco estava fechado. Arnold retornou ao aeroporto e, felizmente, um policial conseguiu uma máquina de cartão que estava funcionando. Além de todo esse sufoco, um porta-voz do ator ainda contou ao veículo que outron motivo da demora foi que a bagagem de Schwarzenegger precisava ser despachada. Um informante da Alfândega disse ao TMZ que todo o procedimento precisou ser realizado pelo fato de que o relógio é uma importação que permanece na União Europeia e precisa ser declarada.

Já em conversa com a revista People, uma fonte disse:

- Ele cooperou em cada passo, mesmo que fosse uma extorsão incompetente, uma comédia total de erros que daria um filme policial muito engraçado. [...] Está tudo bem e esperamos um evento beneficente de muito sucesso