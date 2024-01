Rainha Camilla atualiza sobre estado de saúde de Rei Charles III após diagnóstico de aumento da próstata

Semana agitada na monarquia! Camilla Parker Bowles atualizou sobre o estado de saúde do Rei Charles III. Em visita de inauguração ao novo espaço de exposições de artes visuais da cidade de Aberdeen, na Escócia, na manhã desta quinta-feira, dia 18, a monarca revelou que o rei Charles estava bem e ansioso para voltar ao trabalho.

Segundo anúncio feito pelo Palácio de Buckingham, o Rei se prepara para um procedimento corretivo na próxima semana, após ser diagnosticado com aumento benigno da próstata.

E os sustos reais não pararam por aí! Na última terça-feira, dia 16, Kate Middleton foi internada no hospital para uma operação no abdômen. Segundo o Daily Mail, fontes disseram que ela está bem, mas passará até três meses se recuperando. Ela deverá permanecer na clínica particular de Londres por dez a 14 dias antes de retornar para sua casa em Windsor.

A Princesa de Gales recebeu a visita do marido, Príncipe Willian, na manhã desta quinta-feira, no hospital enquanto ela se recupera da cirurgia.