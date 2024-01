Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra investigam contaminação em água

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra iniciaram investigação para apurar contaminação em águas das cidades. No município ribeirão-pirense, foi encontrada espuma no fim da tarde desta quarta-feira (17), no Ribeirão Grande. Já em Rio Grande, equipes de fiscalização ambiental identificaram peixes mortos no curso de água que leva o nome da cidade, próximo à estação. Não há confirmação de relação entre os casos.

O secretário de Verde e Meio Ambiente de Rio Grande da Serra, Vinicius Amante, disse ao Diário que já acionou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para coleta de amostras no local nesta sexta-feira (19), além disso, houve envio de ofícios a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e a Unipar, empresa química situada entre Rio Grande da Serra e a vila ferroviária de Paranapiacaba, solicitando checagem em instalações.

“Durante o período de festas, no fim de dezembro, recebemos relatos semelhantes”, explica o secretário, que aguarda esclarecimentos. Segundo o Paço, laudos obtidos de dezembro de 2023 descartaram contaminação química e resultaram como inconclusivos. “Estão coletando amostras para identificar o que causou. Suspeitamos de descarte esgoto, mas é prematuro ainda”.

Em Ribeirão Pires, segundo o Paço, equipes já iniciaram procedimentos para identificar a origem de espuma no Ribeirão Grande. Profissionais da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal foram mobilizados para apurar as causas e adotar as medidas cabíveis junto aos órgãos responsáveis. “A preservação dos recursos hídricos e a proteção da fauna e da flora são prioridade no município”, diz o comunicado.