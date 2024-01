Globo promove festão de lançamento da novela ?Renascer?; veja quem foi

A TV Globo promoveu na noite desta quarta-feira, 17, a festa de lançamento da novela Renascer. O evento ocorreu no Clube Monte Líbano, na zona sul do Rio de Janeiro.

A festa reuniu elenco e diretores da novela que estreia na próxima segunda-feira, 22, em substituição à Terra e Paixão.

Entre os atores presentes estavam Humberto Carrão e Marcos Palmeira, que interpretarão o coronel José Inocêncio em diferentes fases, o ator Juan Paiva, que dará vida a João Pedro, e a atriz Duda Santos, que será a Maria Santa, primeira mulher de José Inocêncio.

Também estiveram na festa Theresa Fonseca, Camila Morgado, Rodrigo Simas, Valdimir Brichta, Enrique Diaz e Gabriel Sater.

O rapper Xamã, que vai atuar na novela - ele fará o papel do peão Damião - se apresentou para os colegas de elenco.

Renascer, levada ao ar originalmente em 1993, é uma história criada por Benedito Ruy Barbosa. A novela foi um dos destaques do ano ao abordar a saga de um agricultor que chega ao sul da Bahia e consegue construir um império por meio do cultivo do cacau.

No elenco da primeira versão estava nomes como Antônio Fagundes, Adriana Esteves, Marcos Palmeira, Fernando Montenegro, Luís Carlos Arutin, Chica Xavier, entre outros.

O remake de Pantanal será assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o mesmo que adaptou Pantanal em 2022. A direção artística é de Gustavo Fernández.