Kanye West remove dentes e substitui por prótese de titânio de quatro milhões de reais

Não é novidade que Kanye West adora ousar e causa polêmicas, né? Desta vez, o rapper mostrou nas redes sociais o novo visual dentário. Isso porque, ele removeu todos os dentes e substituiu por prótese de titânio.

Nas redes sociais, West publicou a foto do novo sorriso e se comparou ao vilão de James Bond, Jaws.

[A dentadura] é permanente. Ele removeu os dentes, confirmou um funcionário de Kanye.

De acordo com o Daily Mail, o ex-marido de Kim Kardashian gastou cerca de quatro milhões de reais para colocar a prótese.

Foi um prazer trabalhar com ele em todas as etapas do processo. Sua visão para projetar arte única transcende a progressão dentária. O casamento de sua visão com a ciência odontológica criou um novo visual épico, disse o dentista responsável pela transformação, Dr. Thomas Connelly.