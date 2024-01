Eles não vêm mais! Paramore cancela apresentação no Lollapalooza Brasil 2024 e novo headliner é anunciado

O Lollapalooza Brasil 2024 trouxe a má notícia de que o Paramore cancelou sua apresentação. Agora que a banda não virá mais a São Paulo para realizar um show, um novo headliner para o dia 23 de março foi anunciado. Segundo uma nota divulgada pelo festival de música, os artistas tomaram a decisão por motivos pessoais.

Em uma publicação feita nas redes sociais, foi anunciado que a banda escolhida para substituir o trio foi Kings of Leon. Aqueles que haviam comprado ingressos apenas para ver o Paramore e não querem mais comparecer ao Lolla podem solicitar o reembolso dos ingressos.

É com prazer que anunciamos a banda Kings of Leon como headliner do Lollapalooza Brasil 2024, no sábado, 23 de Março. A banda Paramore cancelou sua apresentação por motivos pessoais. Por liberalidade, o festival disponibilizará aos compradores de ingressos diários (Lolla Day SÁBADO) a possibilidade de solicitar reembolso entre os dias 19 e 28 de Janeiro de 2024. Somente titulares de ingressos diários (Day), em todas as suas modalidades - Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day - são elegíveis ao reembolso.