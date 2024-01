Lula diz que irá ao Egito e Etiópia para 'retribuir dívida histórica' com povo africano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta quinta-feira, 18, em Salvador, que participará do Congresso da União Africana (UA) na Etiópia em fevereiro. De acordo com Lula, o Brasil precisa começar a retribuir a dívida histórica com o povo africano.

Antes de ir à cúpula, que ocorrerá entre os dias 17 e 18 de fevereiro, o chefe do Executivo planeja embarcar do Brasil rumo ao Egito na noite do dia 13.

"O Brasil precisa, de uma vez por todas, começar a retribuir a dívida histórica que nós temos com o povo africano", declarou Lula, em evento de assinatura do acordo de parceria firmado pelo governo federal, por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica, com o Estado da Bahia e o Senai Cimatec para a criação do Parque Tecnológico, que será instalado, futuramente, na Base Aérea de Salvador. "Como o Brasil é um país pobre que não pode pagar sua dívida em dinheiro, a gente paga em transferência de dinheiro, de política pública e tecnologia", comentou.

Na ida à Etiópia, há a previsão de Lula ter um encontro bilateral com o presidente do país, Sahle-Work Zewde.

A viagem do presidente, contudo, ocorre em um ano em que o foco do chefe do Executivo será em visitar os Estados brasileiros.

A ideia da gestão petista, contudo, é que o presidente continue suas agendas internacionais e que isso não irá interferir nas viagens pelo País.