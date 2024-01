Santo André. Os 75 anos do Américo Brasiliense. O Ginasiano de janeiro. Fanzine: o Grande ABC sonha!

"O Conchita de Moraes representou para mim, o início da minha vida no teatro”.

Augusto Maciel Neto, diretor artístico de inúmeros grupos teatrais amadores.

AMÉRICO

“Memória” recebe, de uma vez, três edições do “Américo em Revista”, gentileza do jornalista Marcos Imbrizi, que destaca o nome do professor Rubens de Souza, criador e executor da publicação.

A revista focaliza os 75 anos da escola (1947-2022) e rende homenagem ao professor João Carlos do Nascimento Pereira, falecido em 28 de agosto de 2022.

GINASIANO

Na capa da edição de janeiro, o editor Dilson de Oliveira Nunes estampa Augusto Maciel, diretor teatral, e Luciana Zorzato, gerente de projetos especiais, planejamento e informações culturais, defronte ao Teatro Conchita de Moraes.

"O celeiro de novos talentos", na definição de Dilson, foi reinaugurado em 8 de abril de 2023.

EXPECTATIVA

Nossa feira de fanzines e publicações independentes Fanzinada concorre ao Troféu Ângelo Agostini. Ela foi realizada no Cineteatro Carlos Gomes. Está concorrendo à categoria Jayme Cortez, uma categoria superimportante que valoriza além da linguagem artística um teor social, inclusivo e pedagógico.

“Café Crônico”, fanzine de quadrinhos de nossa autoria, em conjunto com a ilustradora Regi Munhoz, de São Bernardo, também está na categoria Melhor Fanzine de Quadrinhos.

Torçam por nós!

Thina Curtis - Santo André

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação

FLORES. Augusto Maciel (com Luciana Zorzato) na festa de 8 de abril de 2023 de reabertura do Teatro Conchita de Moraes: no QR-Code, toda a história do principal espaço cultural do Distrito de Utinga

NAS ONDAS DO RÁDIO

A missa de 1554.

Nascia a cidade de São Paulo.

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” neste final de semana, antecipando as comemorações de mais um aniversário de São Paulo que ocorrerá no dia 25, focalizará personagens marcantes na trajetória da cidade.

Recordaremos a missa celebrada em 1554 numa escolinha rústica onde seriam ministradas aulas de catequese especialmente aos índios que habitavam a região.

Celebrada pelos jesuítas Manoel da Nóbrega, Manoel de Paiva e José de Anchieta, assistida por indígenas e alguns fazendeiros e seus empregados, todos habitantes do Planalto de Piratininga.

Aquela cerimônia religiosa realizada no dia 25 de janeiro, Dia de São Paulo, tornou-se marco da fundação de uma cidade que hoje figura entre as maiores do mundo e que leva seu nome associado ao do santo do dia em que foi realizada a missa que originou sua fundação.

Entre outros, participam do programa, Paulo Bonfim, Inezita Barroso, Tom Zé, Adoniran Barbosa, Demônios da Garôa, Paulo Vanzolini. Todos eles enalteceram em seus poemas, com pinceladas precisas e ternas, esta cidade gigante que, apesar da violência que vem tomando conta de suas ruas, acolhe a todos, não importando a origem, com o amor e o desvelo próprios de uma mãe enternecida.

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Homenagem à capital São Paulo. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (mais ou menos); amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 26, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Roberto Carlos vem aí – capítulo 3. Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

No “Momento Memória”, a história de uma parteira.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 20 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8601

MANCHETE – Manobra na CPI do Orçamento protege dois deputados: Carlos Benevides (PMDB-CE) e Paulo Portugal (PP-RJ).

RIBEIRÃO PIRES – Prefeitura cria 839 cargos comissionados.

CULTURA & LAZER – Prêmio Shell indica dramaturgo da região. Luiz Alberto de Abreu recebeu a indicação de melhor autor teatral pelo espetáculo “Guerra Santa”.

EM 20 DE JANEIRO DE...

1924 - Professora Christina Fittipaldi expedia carta pública anunciando a compra de terreno na Estação de São Bernardo, hoje Santo André, destinado à construção de uma escola paroquial, o futuro Instituto Coração de Jesus.

Da carta da professora: "Esse terreno será o elo do progresso do lugar".

1969 - Fundado o Grêmio Esportivo Taboão, do Bairro Taboão, em São Bernardo, que chegou a disputar o Campeonato Paulista, Terceira Divisão.

HOJE

Dia do Farmacêutico

Dia Nacional do Fusca

Dia Nacional da Parteira Tradicional

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Braúna, Cardoso, Itaju, Motuca, Palmital, Parisi, Piraju. Sabino e Santa Cruz do Rio Pardo.

Pelo Brasil, aniversariam, entre outros: Afonso Cláudio (ES), Altamira do Maranhão (MA), Campo Azul (MG), Carmolândia (TO), Jurema (PI), Lauro Muller (SC), Olivedos (PB), Paço das Trincheiras (AL), Soure (PA) e Telha (SE).

São Sebastião

20 de janeiro

Padroeiro de Rio Grande da Serra. Nasceu em Milão, Itália. Foi capitão do exército romano. Morreu açoitado por volta do ano 284.

Ilustração: Jo Rabelo (2004)

Acervo: Paróquia São Sebastião, em Rio Grande da Serra.