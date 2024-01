Após cirurgia abdominal, Kate Middleton recebe visita de Príncipe William no hospital

Na última quarta-feira, dia 17, o perfil oficial da Família Real Britânica anunciou que a Princesa de Gales, Kate Middleton, foi internada para passar por uma cirurgia abdominal. Segundo a nota, a esposa de William poderá ficar de dez a 14 dias em um hospital de Londres.

De acordo com o Daily Mail, William esteve acompanhando a amada em muitos momentos no hospital. O príncipe foi visto saindo do local nesta quinta-feira, dia 18. Além dele, a família de Middleton, como seus pais e irmãos, está se organizando para ajudá-la a se recuperar em casa, após os 14 dias na clínica.

O pronunciamento da equipe do palácio afirma que ela não está tratando de um câncer, após reação da opinião pública britânica. Outro detalhe que chamou a atenção do público é que a princesa não deve voltar aos afazeres reais antes da Páscoa, perdendo a tradicional premiação da Inglaterra, Bafta.

Ao The Express, uma médica especialista em cirurgias, Deborah Lee, revelou estar surpresa com o tempo que Kate ficará no hospital:

- Para cirurgia abdominal, a maioria das pessoas fica no hospital por quatro a sete dias. Após a cirurgia laparoscópica [um tipo de cirurgia fechada], esse tempo é reduzido para dois a quatro dias.

Após a repercussão da internação da princesa, a mídia britânica está relembrando todos os problemas de saúde dela, desde uma cicatriz de sete centímetros na cabeça, causada na infância. Além disso, lembraram dos problemas estomacais que ela passou durante o período em que esteve grávida.

A saúde de Kate não é única sendo tratada, segundo um pronunciamento dos assessores da monarquia, Rei Charles III também vai ser afastado de sua agenda real para cuidar de um aumento de próstata. De acordo com a nota, a situação do monarca é benigna e ele ficará pouco tempo afastado.