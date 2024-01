BAFTA 2024: Com 13 indicações, Oppenheimer domina a rival de bilheteria Barbie

Que comecem os jogos! Foi divulgada nesta quinta-feira, dia 18, a lista do BAFTA 2024, cerimônia que reúne os melhores filmes do cinema britânico e acontecerá em fevereiro no Royal Festival Hall de Londres. Sob o comando de David Tennant, ela será transmitida pela BBC One e iPlayer.

Segundo a lista divulgada pelo DailyMail, Oppenheimer lidera a lista com 13 indicações. A cinebiografia de Christopher Nolan sobre o criador da bomba atômica J Robert Oppenheimer dominou as categorias principais, com indicações para Melhor Filme e Nolan para Melhor Diretor.

Já Barbie, filme de Greta Gerwig, principal concorrente do longa, recebeu apenas cinco indicações e foi considerado desprezada na categoria de Melhor Filme.

Confira a lista completa:

Melhor Filme

- Anatomia de Uma Queda

- Os Rejeitados

- Assassinos da Lua das Flores

- Maestro

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Atriz

- Carey Mulligan - Maestro

- Emma Stone - Pobres Criaturas

- Fantasia Barrino - A Cor Púrpura

- Margot Robbie - Barbie

- Sandra Hüller - Anatomia de Uma Queda

- Vivian Oparah - Rye Lane - Um Amor Inesperado

Melhor Ator

- Bradley Cooper - Maestro

- Colman Domingo - Rustin

- Paul Giamatti - Os Rejeitados

- Barry Keoghan - Saltburn

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Teo Yoo - Past Lives

Melhor Atriz Coadjuvante

- Claire Foy - Todos Nós Desconhecidos

- Danielle Brooks - A Cor Púrpura

- Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

- Emily Blunt - Oppenheimer

- Rosamund Pike - Saltburn

- Sandra Hüller - Zona de Interesse

Melhor Ator Coadjuvante

- Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

- Robert Downey Jr. - Oppenheimer

- Jacob Elordi - Saltiburn

- Ryan Gosling - Barbie

- Paul Mescal - Todos Nós Desconhecidos

- Dominic Sessa - Os Rejeitados

Melhor Direção

- Andrew Haigh - Todos Nós Desconhecidos

- Justine Triet - Anatomia de Uma Queda

- Alexander Payne - Os Rejeitados

- Bradley Cooper - Maestro

- Christopher Nolan - Oppenheimer

- Jonathan Glazer - Zona de Interesse

Melhor Filme Britânico

- Todos Nós Desconhecidos

- How to Have Sex

- Napoleão

- The Old Oak

- Pobres Criaturas

- Rye Lane - Um Amor Inesperado

- Saltburn

- Scrapper

- Wonka

- Zona de Interesse

Melhor Filme de Língua não-inglesa

- 20 Days In Mariupol

- Anatomia de Uma Queda

- Past Lives

- A Sociedade da Neve

- Zona de Interesse

Melhor Filme de Animação

- The Boy And The Heron

- A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

- Elemental

- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Roteiro Original

- Anatomia de Uma Queda

- Barbie

- Os Rejeitados

- Maestro

- Past Lives

Melhor Roteiro Adaptado

- Todos Nós Desconhecidos

- Oppenheimer

- American Fiction

- Pobres Criaturas

- Zona de Interesse

Melhor Elenco

- Todos Nós Desconhecidos

- Anatomia de uma Queda

- Os Rejeitados

- How to Have Sex

- Assassinos da Lua das Flores

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor

- Lisa Selby, Rebecca Lloyd-evans, Alex Fry

- Christopher Sharp

- Savanah leaf, Shirley O'Connor, Medb Riordan

- Molly Manning Walker

- Ella Glendining

Melhor Curta-Metragem

- Festival of Slaps

- Gorka

- Jellyfish and Lobster

- Such a Lovely Day

- Yellow

Melhor Curta-Metragem de Animação

- Crab Day

- Visible Mending

- Wild Summon

Melhor Fotografia

- Rodrigo Prieto, por Assassinos da Lua das Flores

- Matthew Libatique, por Maestro

- Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer

- Robbie Ryan, por Pobres Criaturas

- Lukasz Zal, por A Zona de Interesse

Melhor Edição

- Laurent Sénéchal - Anatomia de uma Queda

- Thelma Schoonmaker - Assassinos da Lua das Flores

- Jennifer Lame - Oppenheimer

- Yorgos Mavropsaridis - Pobres Criaturas

- Paul Watts - A Zona de Interesse

Melhor Figurino

- Jacqueline Durran - Barbie

- Jacqueline West - Assassinos da Lua das Flores

- Dave Crossman & Janty Yates - Napoleão

- Ellen Mirojnick - Oppenheimer

- Holly Waddington - Pobres Criaturas

Melhor Design de Produção

- Sarah Greenwood & Kate Spencer - Barbie

- Jack Fisk & Adam Willis - Assassinos da Lua das Flores

- Ruth De Jong & Claire Kaufman - Oppenheimer

- Shona Heath, James Price & Zsuzsa Mihalek - Pobres Criaturas

- Chris Oddy, Joanna Maria Ku? & Katarzyna Sikora - A Zona de Interesse

Melhor Cabelo e Maquiagem

- Assassinos da Lua das Flores

- Maestro

- Napoleão

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora Original

- Robbie Robertson - Assassinos da Lua das Flores

- Ludwig Göransson - Oppenheimer

- Jerskin Fendrix - Pobres Criaturas

- Anthony Willis - Saltburn

- Daniel Pemberton - Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Som

- Ferrari

- Maestro

- Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

- Oppenheimer

- A Zona de Interesse

Melhor Efeitos Especiais

- Resistência

- Guardiões da Galáxia Vol. 3

- Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

- Napoleão

- Pobres Criaturas

Melhor Documentário

- 20 Dias em Mariupol

- American Symphony

- Beyond Utopia

- Still: A Michael J. Fox Movie

- Wham!

Melhor Longa-Metragem de Animação

- O Menino e a Garça

- A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

- Elementos

- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso