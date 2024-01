'A Sociedade da Neve', sucesso na Netflix, ganhará documentário sobre sua produção

Lançado em dezembro do ano passado, o filme A sociedade da Neve, do diretor espanhol Juan Antonio Bayona é sucesso na Netflix e conta sobre a tragédia da Cordilheira dos Andes de 1972: um acidente de avião com 29 sobreviventes e 72 dias de espera por resgate. O acidente é conhecido como "Milagre dos Andes". Indicado ao Globo de Ouro como Melhor Filme Estrangeiro e ao Prêmio Bafta por Melhor Filme de Língua Não Inglesa, o longa ganhará documentário de 36 minutos com o "Por trás das câmeras".

Com 51 milhões de visualizações nos primeiros 11 dias de lançamento, o longa já atingiu 110 milhões de acessos mundiais e é número 1 em 93 países.

A Sociedade da Neve estrela Enzo Vogrincic e Matías Recalt, tem duas horas e 24 minutos de duração e foi filmado durante 140 dias, segundo Bayona. O diretor também descreveu em suas redes sociais alguns dos efeitos visuais do filme, como o uso de próteses utilizadas no ator Simón Hempe para descrever a falta de nutrição do sobrevivente José Luis "Coche".

As filmagens serão mais detalhadas no documentário, além de depoimentos dos sobreviventes e de parentes das vítimas. O documentário ainda não tem data definida e será lançado para a plataforma de streaming Netflix.