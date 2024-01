Em S.Bernardo, Samu e Bombeiros resgatam cachorro atropelado

O passeio sem coleira de sempre deixou de ser tranquilo para o tutor e o vira-lata Spike na noite desta quarta (17). Após a tentativa súbita do pet de atravessar a rua e ser atingido por um carro na Avenida João Firmino, Bairro Assunção, foram necessários agentes do Samu e Corpo de Bombeiros para um resgate de aproximadamente um hora.

Quem precisou sedar o animal fora do horário de expediente e a caminho de casa foi o veterinário Evandro de Souza, que também é Diretor do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal de Santo André. “Ele estava muito agitado e assustado. Pela dor e para se defender, tentou morder algumas vezes. Só assim foi possível cortar as ferragens que prendiam a pata traseira”, conta.

Segundo ele, o motorista envolvido no acidente permaneceu no local para apoio durante toda a operação que reuniu curiosos e torcida em frente ao Teatro Elis Regina, por volta das 20h.

Para Evandro, o episódio com o animalzinho já na casa dos 10 anos, é acima de tudo uma oportunidade de conscientização. “Como alguém que já trabalhou a mais de uma década também no SAMU, carrego a convicção de que nada pode ser mais importante do que lembrarem de acionar uma equipe responsável para este momento de tensão. Apesar de querermos o oposto, interferir em um acidente pode causar mais dano e sinalizar a via para evitar complicações já pode ser um bom começo”, adverte ele.

Após o susto, Spike foi encaminhado para uma clínica veterinária 24h. Está internado para realizar RX e ultrassom que descartem fraturas e lesões abdominais.