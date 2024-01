Fundação Santo André oferece bolsas de estudos para os cursos de Pedagogia e Gestão Pública

O Centro Universitário Fundação Santo André é uma entidade de caráter público que tem em seu DNA diversas atividades que objetivam democratizar o acesso ao ensino superior. Neste 1º semestre de 2024, o Centro Universitário concederá diversas bolsas de estudos de 50 a 100% gratuitas para os seus novos cursos de graduação, Pedagogia Licenciatura EAD e Tecnologia em Gestão Pública EAD.

Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Setor de Bolsas da Fundação Santo André (Campus da Avenida Principe de Gales 821) entre os dias 17 de janeiro e 02 de fevereiro de 2024 levando toda a documentação constante no edital www.fsa.br/cebas/ para análise.

A Fundação Santo André tem 3 mil estudantes e mais de 60 anos de vida. Conta com 100.000 alunos formados e 100 laboratórios, além de nota máxima 5 institucional junto ao MEC. Cursos tradicionais como Direito, Publicidade, Negócios, Engenharia, Arquitetura, TI, Psicologia, Biologia, entre outros, integram as carreiras oferecidas pela Universidade.

Transformar vidas pela educação é a missão da atual gestão da FSA. Por isso, ela investe continuamente na qualificação dos alunos, professores e colaboradores, além de melhorar os serviços prestados para a comunidade seja por meio da Clínica Escola de Psicologia, do Núcleo de Práticas Jurídicas, do Núcleo de Apoio Fiscal, Empresa FSA Jr, Escritório Modelo de Arquitetura e Agência Modelo de Publicidade.

“Nosso objetivo é transformar vidas pela educação e para tanto, devemos democratizar o ensino superior do País. A maior satisfação de um professor é ver o seu aluno com um bom emprego, inserido no mercado de trabalho”, revela o Prof. Dr. Rodrigo Cutri, reitor da Fundação Santo André.

As bolsas de estudos estão sendo concedidas através do programa CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo MEC – Ministério da Educação do Governo Federal para entidades que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Conheça o edital e os cursos oferecidos pelo sistema de bolsas de estudo pelo link: www.fsa.br/cebas/

O Setor de Bolsas poderá ser contatado pelo e-mail cebas@fsa.br ou pelo telefone (11) 4979-3312.