Palavra do Leitor - 18 de janeiro de 2024

Pombos e outras pragas

‘Auricchio gasta até R$ 80 mi para espantar pombos e outras pragas’ (Primeira Página, ontem). bem que poderia usar esses R$ 80 millhões para espantar a maior praga deste País, que são os políticos. Votem nulo, chega de sustentar vagabundos e canalhas.<EM>

Marcelo Augustinho

Mauá

Área da Ford

‘Empresa deverá investir cerca de R$ 2 bi na área que era da Ford’ (Economia, ontem). Ótima notícia para o Grande ABC! Finalmente, a área da ex-fábrica da Ford foi comprada por R$ 850 milhões por uma empresa americana de galpões como a Prologis. Com investimento previsto de R$ 2 bilhões, será construído um grande centro logístico em função do estratégico local ser muito próximo do porto de Santos, e de importantes rodovias. Além da criação de muitos empregos aos trabalhadores da região.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Sérgio Moro

‘Toffoli atende PGR e manda investigar conduta de Moro’ (Política, dia 16). O inquérito foi autorizado no dia 19 de dezembro defendendo a investigação do caso que, segundo Moro, ocorreu há quase 20 anos. O Brasil realmente não é para amadores.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Justiça

O jogador brasileiro Daniel Alves, multicampeão de futebol, que passou por diversos clubes nacionais, estrangeiros e Seleção Brasileira em mais de 20 anos de carreira, está preso na Espanha há mais de um ano, acusado de estupro numa boate em Barcelona no fim de 2022. Em janeiro de 23, ele foi preso onde permanece até hoje. Alguém já parou para pensar como ele estaria caso este fato e esta acusação tivessem ocorrido em terras tupiniquins? Com a grana e o nome que têm, duvido que, se chegasse ir para uma audiência de custódia, não estaria na rua no mesmo dia rindo da cara dos brasileiros. Lá, ao contrário, a coisa é séria e é tratada como deve ser tratada. Tanto é que a Espanha é um país de primeiro mundo e a gente é de 3º, escorregando a passos largos para o 4º. Alô, Justiça brasileira, que tem nos decepcionado tanto, acorda! Esteja em sintonia com a sociedade! Que tal se espelhar na Justiça da Espanha? Alguém tem dúvida de que a criminalidade por aqui só aumenta em virtude da impunidade no trato com bandidos, desde os pés de chinelo, como diz um ditado popular, até os mais altos escalões da sociedade e da política brasileira? Com vocês, os delegados, juízes, desembargadores, ministros etc... das mais diversas instâncias da Justiça tupiniquim.

Mauri Fontes

Santo André

Copinha

Os times do Grande ABC devem buscar inspiração no Aster, de Itaquaquecetuba, a sensação desta edição da Copa São Paulo.

José Cardoso

São Caetano