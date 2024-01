Bolsas da Europa operam sem direção única, à espera de ata do BCE e comentários de Lagarde

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/01/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam novos sinais da trajetória dos juros na zona do euro.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,17%, a 468,51 pontos.

No meio da manhã, o Banco Central Europeu (BCE) divulga ata da reunião de política monetária de dezembro, quando deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva.

Depois disso, a partir das 12h15 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de painel em Davos, na Suíça, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Em entrevista à Bloomberg, Lagarde disse ontem que o primeiro corte de juros provavelmente virá durante o verão europeu, mas ressaltou que ainda não é possível declarar vitória na batalha contra a inflação.

O futuro da política monetária nos EUA também segue no radar. Dados fortes do setor varejista americano ajudaram a derrubar as apostas para uma redução de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em março. De lá para cá, porém, a hipótese de corte voltou a se fortalecer um pouco, para cerca de 61%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,08%, a de Paris subia 0,48% e a de Frankfurt avançava 0,27%. Já a de Milão apresentava ganho de 0,38%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,23% e 0,08%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com