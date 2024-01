Aluna de São Bernardo atinge nota máxima na redação no Enem

Quando a estudante Luana Pizzolato, 20 anos, moradora do Centro de São Bernardo, soube que atingiu a pontuação máxima na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), foi impossível conter a emoção. No ano passado, ela prestou a prova pela quinta vez com o objetivo de realizar o sonho de cursar medicina. Agora, com o resultado em mãos, Luana sente que está mais próxima de ingressar no ensino superior. No Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ela almeja vaga na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) ou na Ufscar (Universidade Federal de São Carlos).

A jovem são-bernardense está entre os 60 candidatos que tiraram nota 1.000 na redação do Enem. Ao todo, foram sete estudantes no Estado de São Paulo. “Fiquei duas horas tentando abrir o site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) na terça-feira. Estava ansiosa pelo resultado da redação porque acreditava que esse seria o diferencial para conseguir passar na faculdade. Na hora que vi a nota, fiquei em choque. Gritava, chorava de soluçar, não conseguia acreditar.”

O tema da redação do Enem 2023 foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” e o Grande ABC foi representado por 41.561 candidatos na edição. “É um tema muito atual e todo mundo conhece alguém que passa por isso. Foi muito importante trazer essa pauta de forma ampla. Usei como referências os movimentos sociais de luta pelos direitos das mulheres no século XX para contextualizar o tema. Já nos argumentos, falei sobre capitalismo, Karl Marx, sistema patriarcal e período colonial.”

ROTINA DE ESTUDOS

No ano passado, a rotina de Luana foi intensa, com seis dias de leitura contínua e prática de exercícios. Mesmo assim, ela não dispensava o descanso no domingo. “Começava a estudar às 7h30 e terminava às 21h, com algumas pausas ao longo do dia. Tive o privilégio de poder focar 100% nos estudos. No início de 2023, fazia apenas as redações propostas pelo cursinho Poliedro. No segundo semestre, procurei aulas extras para alavancar minha escrita e comecei a fazer duas redações por semana. De segunda a sexta, não fazia nada além de estudar. Também tinha os simulados aos sábados. O domingo era meu dia de folga e isso foi muito importante para aguentar a rotina.”

Para Luana, alcançar a nota máxima da redação é a forma de retribuir o esforço que a família fez para que ela pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos. “Fico muito feliz com o meu resultado e percebo agora a importância de manter a constância na escrita. Construímos aos poucos as habilidades exigidas no Enem. Recomendo que, se possível, os candidatos façam pelo menos um texto por semana e treinem estipulando limite de tempo”, aconselha.





Estudantes da região celebram resultados

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) teve 2.734.100 participantes na edição de 2023. Deste total, apenas quatro dos 60 alunos que tiraram nota 1.000 na redação eram de escola pública. Após a divulgação dos resultados, os estudantes da rede estadual de ensino da região comemoram as pontuações e se sentem mais perto da oportunidade de serem os primeiros membros da família a ingressarem na faculdade.

Júlia Christina, de 19 anos, moradora do Jardim Santo André, tirou 940 pontos na redação e deseja disputar uma vaga em nutrição na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). No ano passado, ela conseguiu conciliar a rotina de estudos no cursinho com o trabalho de assistente administrativa. “Foi bem desafiador. Tinha dias que eu estava muito cansada e pensava em desistir. Algumas matérias eu só aprendi no cursinho porque estudei toda minha vida em escola pública. Precisei muito a administrar minha ansiedade.”

Já Gustavo Cavanha, de 17 anos, do Bairro Utinga, em Santo André, deseja cursar Economia na USP (Universidade de São Paulo). Para se sair bem na redação, ele estudou autores com obras relacionadas aos problemas sociais. “Todas as propostas do Enem abordam dificuldades da sociedade brasileira que envolvem o Estado. Na edição de 2023, usei o livro Utopia de Thomas More para falar sobre contrato social e dados sobre desinformação divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)”, comenta o estudante que tirou 960 na redação do Enem.

O segredo para o bom desempenho foi manter a tranquilidade durante o teste. “É essencial ter em mente que sempre teremos novas oportunidades e que a paciência é crucial nesses momentos.” Ele é o primeiro integrante da família a estudar para entrar na universidade. “Meus pais não têm emprego fixo, realizam alguns bicos e nunca fizeram faculdade. Eles não me pressionaram em nenhum momento e isso me ajudou demais.”

Luís Mendes, diretor do cursinho Noc Educação, em Santo André, que atende principalmente estudantes de escolas públicas e de comunidades, pontua que é nítida a diferença na formação básica de alunos da rede privada em comparação com a pública, desde a escrita e leitura até os conhecimentos matemáticos, e essa desigualdade se agravou durante a pandemia. “Quando formulamos um cronograma de estudos, temos que pensar se é para um estudante que está focando exclusivamente nos estudos ou se ele assume outras responsabilidades dentro de casa. Temos participantes que fazem ensino médio, cursinho e ainda trabalham. No discurso meritocrático que diz que apenas os jovens que tiraram notas altas se esforçaram, desconsideramos as inúmeras dificuldades que um estudante brasileiro pode enfrentar na busca pelos seus sonhos. As pessoas têm realidades distintas que influenciam no acesso à educação.”

PARTICIPE DO SISU

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão entre os dias 22 e 25 janeiro. Para Luís Mendes, diretor do cursinho Noc Educação, é importante que todos os candidatos do Enem participem desta etapa. <EM>“Os alunos ficam muito ansiosos. A nota que temos em mãos serve como base, mas não é mandatória para definir aprovação porque isso depende de qual curso o estudante quer e do TRI (Teoria de Resposta ao Item). O candidato não deve se precipitar e achar que não vai passar na faculdade que deseja. Todos devem se inscrever no Sisu. Caso não seja aprovado, é importante avaliar qual foi a rotina de estudos e se reorganizar para 2024.”