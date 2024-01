UFABC atrasa pagamento para bolsistas da iniciação científica

Os estudantes do programa de iniciação científica da UFABC (Universidade Federal do ABC) têm tido problemas para receber os valores relativos às bolsas de estudo. Com pagamento previsto para o quinto dia útil deste mês, os bolsistas ainda não receberam o benefício. O programa permite introduzir os alunos de graduação na pesquisa científica.

Em comunicado aos alunos anteontem, ao qual o Diário obteve acesso, a Propes (Pró-reitoria de Pesquisa da UFABC) e ProAd (Pró-reitoria de Administração) disseram que bolsas e auxílios correspondentes ao último mês do ano têm seus pagamentos antecipados para o final de dezembro, a fim de que sejam feitos dentro do exercício fiscal. Este ano, porém, algumas bolsas, por questões operacionais, não puderam ter seus pagamentos efetivados. No texto, a instituição dizia que o pagamento iria ocorrer até o dia 10.

“Ocorre que, até o momento, a UFABC ainda não recebeu do MEC os recursos financeiros para realizar os pagamentos deste início de ano. É importante salientar que os recursos orçamentários destinados a essas bolsas já foram empenhados, e também já foram lançados no sistema de pagamentos do Governo Federal. Porém, para efetivar os pagamentos na conta de cada bolsista, a UFABC depende de repasse de recursos financeiros por parte do MEC”, diz o texto da UFABC, que reforçou a questão como prioridade.

Ana Luiza Bollini, de 26 anos, é uma das estudantes prejudicadas com a falta de pagamento. Ela explica que, costumeiramente, a bolsa sempre é depositada nos primeiros dias úteis de cada mês. A estudante diz ter entrado em contato com a UFABC através de um formulário do site no dia 9 de janeiro, sendo informada que a universidade aguardava o repasse do MEC. Ela tentou novamente, dessa vez por e-mail, no dia 15, e a resposta foi de que não havia atualizações a respeito do caso. Apenas no edital em que ela foi aprovada, outros 60 alunos também garantiram uma vaga na universidade, porém, como a UFABC destacou, o problema de pagamento não teria afetado a todos.

“Até me sinto em uma condição de privilégio por não depender única e exclusivamente da bolsa. Percebi que tinha algo errado com o pagamento, então pedi ajuda para o meu namorado. Foi o que deu para fazer sem atrasar contas e a fatura do cartão de crédito. Fui prejudicada, claro, além de, a meu ver, ser um descaso”, afirma a estudante. “Entendo a mudança de ano orçamentário, mas não acho que esse atraso deve ser relevado. Sei que há pessoas em situações nas quais dependem única e exclusivamente dessa bolsa e são justamente essas pessoas as que mais saem perdendo”, finaliza.

A última vez em que os alunos enfrentaram problema parecido, segundo ela, foi no fim de 2022, quando um problema financeiro atingiu a UFABC, depois de o governo federal cortar recursos do MEC.

PROMESSA

Um novo comunicado foi enviado para os alunos ontem, que promete o pagamento das bolsas em até três dias úteis. No texto, a universidade diz que o primeiro envio de recurso financeiro a partir do MEC para a UFABC, em 2024, ocorreu na terça-feira (16), no final da tarde. A UFABC diz que o banco responsável pelo pagamento está “com as ordens bancárias referentes às bolsas e, como de praxe, terá até três dias úteis para creditar os valores nas contas das beneficiárias e dos beneficiários”.