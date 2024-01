Corinthians vence Azulão em teste para a temporada

O São Caetano realizou o seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista da Séria A-3. O Azulão foi até o Centro de Treinamento Parque Ecológico do Tietê enfrentar o Corinthians, que também fez seu último teste antes de estrear no Paulistão da A-1.

A atividade foi dividida em três tempos. Nos dois primeiros, de 35 minutos, com os titulares em ambos os lados, o alvinegro venceu por 1 a 0 com gol contra.

Já no terceiro tempo, com 40 minutos, o Corinthians fez mais três gols com Matheus Bidu, Rojas e Wesley e venceu o duelo por 4 a 0. Neste período, os técnicos Mano Menezes e Axel rodaram mais seus elencos e colocaram outros atletas. No caso do Azulão, foram utilizados os reservas e alguns jovens recém-promovidos da equipe Sub-20.

Enquanto esteve com o time considerado titular, o São Caetano fez um bom jogo e segurou bem o ímpeto corintiano. Embora com mais volume e poder ofensivo, o Corinthians só chegou ao gol após uma infelicidade do zagueiro são-caetanense, que desviou para o seu próprio gol uma bola bola cruzada por Rodrigo Garro. No terceiro tempo, já com o elenco todo modificado, o Azulão teve mais problemas e acabou sofrendo os outros gols.

O Corinthians estreia no Paulistão contra o Guarani, domingo (21), às 18h, na Neo Química Arena. Já o Azulão estreia na A-3 na quarta-feira (24), contra o Bandeirante, em Birigui.