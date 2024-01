Personalidades do futebol e da música estarão em jogo beneficente em Diadema

A diretoria do XI Unidos, time amador de Diadema, preparou uma grande festa beneficente para o próximo sábado (20). A partir das 9h, ex-craques do futebol e personalidades da música vão se unir em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. A partida Amigos do Dexter contra os Amigos do XI Unidos vai acontecer no campo do Tremendão (Rua Jadeildo Pereira da Silva, 152 - Casa Grande). A entrada é 1kg de alimento não perecível. Quem prestigiar o evento levando donativos terá direito a uma caneca personalizada da festa.

Do meio do futebol estão confirmados Gustavo Nery, Kleber e Fernando Baiano (ex-Corinthians), o ex-goleiro Sérgio (ex-Palmeiras), Fabiano (ex-meia do São Paulo e Cruzeiro) e Tadei (ex-Palmeiras e Roma).

Já da música, confirmaram presença além de Dexter, Thaíde, Salgadinho e Pinha Presidente. O influencer Jukanalha e Julinho do Água Santa, vice-presidente do Netuno, também estarão presentes.

Segundo o presidente do IX Unidos, Alisson Silva, o objetivo é arrecadar uma tonelada de alimentos para ajudar famílias da comunidade com cestas básicas. “Nossa causa vai além do futebol. Somos de uma comunidade com muitas desigualdades e estamos atentos a isso. Ajudamos cerca de 50 famílias”, contou.

Mais informações sobre o jogo festivo podem ser encontradas no instagram do clube @xiunidos.