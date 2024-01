Livro traz foto rara de nazista em restaurante de S.Bernardo

Um dos fugitivos nazistas mais procurados após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o médico Josef Mengele passou os últimos anos de vida frequentando o Grande ABC. A revelação está no livro Baviera Tropical (Editora Todavia, 384 páginas, R$ 89,90), escrito pela jornalista Betina Anton.

De acordo com a autora, o ‘Anjo da Morte’, como Mengele foi apelidado por causa de experimentos letais com prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, fugiu para o Brasil, onde viveu incógnito sob a identidade de Wolfgang Gerhard até morrer afogado em Bertioga, em 1979.

Quatro anos antes, Mengele se mudou para casa à beira da Billings no bairro Eldorado, na Capital. Consultava-se com médico de Diadema e chegou a se deixar fotografar jantando no restaurante Santo Antônio, em São Bernardo, na companhia da namorada.