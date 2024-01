Comitê vai à Justiça contra aumento de tarifa em São Bernardo

O comitê regional unificado contra o aumento da passagem no Grande ABC, que reúne estudantes, advogados, entidades sindicais e partidárias, acionou a Justiça para revogar o reajuste em São Bernardo, em vigor desde 1° de janeiro deste ano. Com alta de 3,5%, a passagem de ônibus passou de R$ 5,75 para R$ 5,95, e é o valor mais caro da região. A ação é contra a Prefeitura e a Câmara.

A organização, por meio do advogado Jaime Fregel, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo, entrou com mandado de segurança com pedido de liminar para que o novo valor seja suspenso imediatamente e que seja aberta a planilha do contrato com a concessionária responsável pelo transporte público.

No processo, a acusação argumenta que o reajuste impactou diretamente a população mais vulnerável. “Conclui-se que os reajustes tarifários seriam discriminatórios, por deixar de atingir parte dos usuários e incidir sobre outros. O aumento não corresponde à realidade enfrentada pelo cidadão são-bernardense que utiliza o transporte público. Apesar de o aumento estar um pouco abaixo da inflação, o município extrapola com o valor mais alto do Estado de São Paulo.”

Para a suspensão da tarifa, o advogado justifica que a Prefeitura de São Bernardo não divulgou para a população o aumento da passagem, e também não houve prestação de contas à sociedade. A administração publicou em 28 de dezembro de 2023, o decreto de número 22.515, sobre o aumento da tarifa no município.

Além disso, o comitê afirma que protocolou em março de 2023 um requerimento no Legislativo e no Executivo solicitando audiência com o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador. “Antes do requerimento, foram realizadas diversas tentativas de atendimento no Paço e na Câmara, todas foram recusadas”, complementou Jaime Fregel.

No requerimento, a organização também pede que seja realizada auditoria pública nos contratos entre a Prefeitura e a empresa concessionária do serviço de transporte público. Segundo a organização, o Paço e a Câmara não responderam o documento, e com isso teriam violado LAI (Lei de Acesso à Informação).

Aldo Santos, ex-vereador e um dos coordenadores do comitê regional, disse que não existiu transparência no processo de reajuste. “São Bernardo é uma das cidades mais ricas do País, mas tem uma grande parcela da sociedade muito pobre. Para o aumento da passagem não existiu nenhuma exposição das planilhas de custo para até mesmo avaliarmos se justifica o aumento dessa dimensão. Precisamos que haja transparência por parte do Paço e da Câmara. Não é só ir aumentando e a população sendo excluída, porque se você for pegar ônibus, ida e volta é quase R$ 12 por dia, e é um peso no orçamento das famílias.”

O coordenador disse que o Comitê irá se reunir no dia 1° de fevereiro com o prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Oliveira (PT), para discutir os reajustes tarifários na região, inclusive sobre a possibilidade de passe livre.

ANDAMENTO DA AÇÃO

O juiz Guilherme Vieira De Camargo, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Fórum de São Bernardo, solicitou que o advogado indique na ação o nome da autoridade responsável pelos atos acusados, e apresente em até 15 dias um documento que comprove a falta de condições financeiras para que o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita seja analisado.

Procuradas, a Prefeitura e a Câmara não se manifestaram sobre o assunto até o fechamento desta edição.

DEMAIS MUNICÍPIOS

Além do aumento da passagem de ônibus em São Bernardo, desde o início do ano outros municípios do Grande ABC também realizaram mudanças relacionadas aos valores do transporte público.

Em Santo André, a passagem passou de R$ 5 para R$ 5,70, e o vale-transporte foi fixado em R$ 7. Diadema e Mauá divulgaram alterações apenas no vale-transporte. O pagamento com essa modalidade passará de R$ 6 para R$ 7.

Desde novembro de 2023, São Caetano implementou o programa tarifa zero, medida que garante gratuidade para quem deseja usar o transporte público na cidade.