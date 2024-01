Inmet classifica como 'grande perigo' chance de tempestade em RS e SC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade de "grande perigo" que pode atingir quase todo o Estado de Santa Catarina e o trecho mais ao norte do Rio Grande do Sul a partir da tarde desta quarta-feira, 17, até o final da manhã de quinta-feira, 18.

Segundo o Inmet, pode chover mais de 100 milímetros por dia nessa região, que também pode ter ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", prevê a instituição.

Devem ser afetadas a região metropolitana de Florianópolis, o Vale do Itajaí, o oeste, o norte e o sul de Santa Catarina, a região metropolitana de Porto Alegre, o centro-ocidental, o noroeste, o nordeste e o sudoeste do Rio Grande do Sul.

"Com o calor mais intenso na região do Vale do Itajaí, Norte e Planalto Norte de Santa Catarina, o risco é alto para chuvas intensas associadas a rajadas de vento. Nas demais áreas, a chuva é mais persistente ao longo do dia e pode ter volumes elevados", explica o meteorologista-chefe da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Felipe Theodorovitz.

O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Também indica colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos, caso a pessoa precise enfrentar enxurrada, e, em caso de perigo, procurar abrigo e não permanecer ao ar livre. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Uma pessoa morta no RS

A forte tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira, 16, deixou uma pessoa morta e causou estragos em diversos pontos do Estado. Na manhã desta quarta-feira, 17, a Defesa Civil do Estado gaúcho confirmou que, no município de Cachoeirinha, ocorreu um óbito de um homem após a queda de uma marquise.

Até as 14h desta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado contabilizou 4.840 afetados, 12 feridos e 48 desalojados (pessoas que precisaram sair de casa, mas não precisaram de abrigos públicos).

Em Porto Alegre, segundo a prefeitura, o impacto incluiu quedas de árvores, alagamentos, falta de luz e diversos hospitais alagados. A Secretaria Municipal de Saúde informou que cerca de 12 unidades, dentre hospitais, unidades de pronto atendimento e institutos médicos, foram atingidos pelas chuvas.

Outras cidades e regiões do Rio Grande do Sul também foram afetados pelas chuvas, incluindo rodovias espalhadas pelo Estado. Segundo Comando Rodoviário da Brigada Militar, ao menos quatro rodovias estaduais tiveram bloqueio total, enquanto outras seis apresentaram bloqueios parciais.