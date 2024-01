Feira de adoção busca um lar para pets com deficiência

Melhor do que adotar e dar um lar digno a um animal que foi abandonado, é trazer também essa realidade a um pet com deficiência. Para ajudar esses amigos a encontrarem uma nova família, o Shopping Frei Caneca, em parceria com a ONG Cãodeirante, sedia mais uma edição da feira de adoção, no próximo sábado (20), a partir das 11h, na entrada principal do empreendimento.

Hanna, Avelã, Pirata, Leonel e outros seis cães participam do evento que reúne bichinhos cadeirantes, idosos e pet com perda parcial de visão. Historicamente, seja uma deficiência de nascença ou adquirida ao longo dos anos, esses cães acabam não sendo uma ‘preferência’ na hora da escolha, já que demandam mais atenção e cuidados especiais.

“Ficamos felizes em receber mais uma edição dessa feira. O shopping abre as portas para recebê-los e mostrar justamente que esses animais podem e merecem um lar digno e cheio de amor. Essa iniciativa também reforça nosso compromisso pet friendly”, comenta a coordenadora de marketing do Shopping Frei Caneca, Eliane Oliveira.

Aos interessados em levar para casa um novo melhor amigo, é necessário passar por uma breve entrevista, preencher um formulário com as responsáveis da feira, ter mais de 18 anos e apresentar o documento original com foto e comprovante de residência. A feira acontece até às 17h.

O Projeto Cãodeirante nasceu com o objetivo de ajudar com informação e assistência aos pets com deficiência, para que pudessem ter uma vida com qualidade. Inspirado na história do eterno CEO, Marrom, o movimento busca transformar a realidade de desinformação e preconceito e tornar cada vez mais naturalizada a adoção de pets com deficiência.