Após suposto affair de Ana Hickmann, Alexandre Correa acelera divórcio e assessoria da apresentadora diz: Necessidade em se mostrar como vítima

Nesta quarta-feira, dia 17, Alexandre Correa apresentou uma declaração pública sobre a separação de Ana Hickmann, em que pede para a Justiça acelerar o processo de divórcio com a apresentadora. A necessidade de correr com a documentação apareceu após a empresária se envolver em um suposto affair, qual já foi negado pela equipe da famosa.

Em declaração enviada à imprensa, o acusado de agressão afirmou que a medida é de caso urgente e é preciso dar início a partilha de bens deles o quanto antes. Segundo o jornal Metrópoles, o ex-marido da apresentadora alegou que a divulgação de fotos e vídeos de Ana Hickmann com Edu Guedes estaria prejudicando o psicológico do filho deles, Alexandre Hickmann Correa, de nove anos de idade.

Esses fatos e fotos considerados socialmente reprováveis diante de um casamento de 25 anos e pela existência de um filho (criança) fruto da relação e que está vendo tudo isso e sofrendo com as atitudes injustificadas da mãe, que até o presente momento não comprovou nenhum desvio ou crime praticado pelo declarante, não obstante ter declarado criminosamente em canal de televisão aberto que seu atual marido era canalha, ladrão e covarde, dizia o texto.

De acordo com o jornal, em nota, o empresário ainda teria afirmado que sua defesa irá comprovar quem realmente está sendo roubado e passado para traz nessa história. Segundo Alexandre Correa, seu direito de conviver com seu filho foi obstado por alienação parental ao ponto de ser necessária a intervenção da justiça internacional e dos direitos humanos.

Assessoria de Ana Hickmann responde

Em nota enviada, a equipe da apresentadora reforçou a vontade do empresário de se mostrar como vítima.

As medidas para o divórcio foram tomadas pela Ana Hickmann imediatamente após a agressão, ocorrida no início de novembro. É notória a necessidade de Alexandre em se mostrar como vítima, quando, na verdade, é o agressor. Trata-se de mais uma tentativa de tumultuar os processos e desgastar a imagem da apresentadora, como vem fazendo há meses, escreveu a assessoria da famosa.