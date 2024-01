Wanessa Camargo é vista aos prantos no BBB24 e cogita desistência: - A gente tem tudo a perder

Mais uma pessoa que está pensando em apertar o botão de desistência do BBB24! Wanessa Camargo assustou os fãs ao cair no choro em sua cama nesta quarta-feira, dia 17. Ao verem o vídeo, os internautas apontaram a teoria de que a cantora estaria cogitando desistir de ficar na casa mais vigiada do país.

Enquanto chorava, a filha de Zezé Di Camargo dizia repetidamente:

Não posso desistir, não posso, não posso.

Em conversa com Yasmin Brunet e Nizam, Wanessa refletiu que os Camarotes tem tudo a perder por conta da fama:

As coisas pegam aqui em mim, gatilhos que achei que nem tinha mais. Me pegou a galera olhar para o Camarote e pensar: Não merece estar aqui. Por terem seguidores, fama. A gente tem tudo a perder. Tem coisa que respondo até hoje de dez anos atrás.

A cantora ainda refletiu sobre os comentários dos Pipocas sobre os famosos:

Mexeu com todos os Camarotes da gente se sentir fraude. Se depender da Pipoca a gente não fica.

Zezé Di Camargo diz que está apreensivo pela exposição de Wanessa no reality

Em entrevista ao jornal Extra, Zezé Di Camargo contou como é ver Wanessa, sua filha, sendo exposta em rede nacional. E ainda disse que jamais participaria de um reality show:

- Eu fico tenso, não poderia ser de outra maneira você vendo sua filha exposta para o Brasil inteiro. Não dá para saber como as pessoas vão reagir, ainda mais nesse mundo que vivemos, de condenação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, fico feliz porque sei que era uma vontade dela, afirmou.