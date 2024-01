Santo André oferece oficinas gratuitas para pessoas com deficiência

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco - Xande, em Santo André, está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas voltadas a pessoas com deficiência. Estão disponíveis cursos de circo, atividade física, horta sensorial, grafite, jogos educativos, músicas, confecção de papel reciclado, confecção de brinquedos com material reciclado, relaxamento e artesanato.

O espaço oferece ainda curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados. Para participar é preciso morar em Santo André. As aulas de Libras acontecem todas as quintas-feiras com turmas pela manhã e à tarde, já as aulas do curso de Braille acontecem na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, no período da tarde.

As oficinas estão com inscrições abertas por tempo indeterminado. O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende pessoas com idade acima de 12 anos com todo tipo de deficiência e acolhe seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.

Há turmas de oficinas no período da manhã e da tarde e o mesmo usuário pode fazer várias oficinas em um só dia. Não há necessidade de encaminhamento médico, já que se trata de um espaço pensado para acolher, orientar, socializar e promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência e também de familiares e cuidadores.

Mãe de um casal de gêmeos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) de 23 anos, Heloisa de Almeida Araújo leva todas às quintas no período da tarde, os filhos Letícia e Lucas ao CRPD para as oficinas de horta, educação física e de música. “Faço isso desde a inauguração do espaço, em setembro. Tem sido muito bom para eles. Eles estão mais felizes e ficam contando os dias para vir”, contou Heloisa, que já percebeu uma diferença no comportamento dos filhos. “Eu percebo uma maior socialização deles seja nas atividades, seja com os professores, com as pessoas, em tudo”, acrescentou.

A instrutora de oficina Daniela Milena Nottoli, que ministra a oficina de horta para Letícia e Lucas, conta que nas atividades ela vai além do trabalho com os cinco sentidos. “Além disso, como plantamos a semente e acompanhamos o crescimento dela, eu trabalho os ciclos da vida, nascer, crescer, se desenvolver e até o óbito. Eu converso muito com eles e tem sido muito bacana”, disse. Daniele é assistente social, também ministra oficina de relaxamento e também a oficina de brinquedos com material reciclável.

Cuidar de quem cuida - Toda última quinta-feira do mês, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência volta seus olhos para os familiares e cuidadores de pessoas com deficiência com o projeto “Cuidar de Quem Cuida”. Realizado em parceria com a Escola de Ouro Andreense, o projeto proporciona um período de reflexão e tranquilidade e também oferece uma oportunidade de cuidar da beleza e autoestima, com manicure, maquiagem e sobrancelha.

“Aqui fazemos o acolhimento e o olhar de cuidado, mas vamos além, porque oferecemos o cuidado em si, não só com os serviços para a beleza e bem- estar, mas também com a escuta qualificada junto com a oportunidade de convivência”, disse o coordenador das oficinas do CRPD, Emerson Honorato.