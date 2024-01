Maraisa é levada para hospital após se acidentar em piscina de hotel

Sumida das redes sociais a mais de 24 horas, Maraisa, da dupla com Maiara, sofreu um acidente no resort de Porto de Pedras, em Alagoas. A cantora se acidentou na piscina e precisou ser prontamente levada de ambulância para um hospital da região.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a equipe da artista informou que Maraisa passa bem, mas não revelou maiores detalhes sobre o acontecimento. Ainda mais, a assessoria afirmou que a cantora manterá a agenda de shows normalmente.

No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho - Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente, dizia o comunicado da equipe da dupla ao jornalista.