Caso de sequestro de Marcelinho Carioca é encerrado e polícia pede prisão de mais seis suspeitos

O ex-jogador Marcelinho Carioca e sua amiga, Taís Acântara de Oliveira, viveram momentos de tensão ao serem mantidos em cárcere privado em dezembro de 2023. O caso aconteceu em Itaquaquecetuba, em São Paulo, e, agora, a Polícia Civil paulistana dá as investigações do caso como encerrada.

Além das quatro pessoas que já estavam presas, a Divisão Antissequestro (DAS) identificou mais seis envolvidas no crime e pediu a prisão preventiva de todos eles. Ao todo, foram dez pessoas envolvidas no sequestro do ídolo dos times Brasiliense e Corinthians.

Segundo relatório final da investigação obtido pelo jornal Metrópoles, relatado pela polícia no dia 27 de dezembro de 2023, os suspeitos respondem pelos crimes de roubo, receptação, associação criminosa e extorsão mediante sequestro. Somadas, as penas podem chegar a mais de 30 anos de prisão para cada um.