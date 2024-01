Morre o advogado Nevino Rocco

O mais antigo advogado das Comarcas de São Bernardo e Diadema, Nevino Antonio Rocco, faleceu nesta quarta-feira, às 7h10, aos 88 anos, no Hospital São Bernardo. Dr. Nevino foi vítima de um acidente vascular cerebral no último sábado. “Meu pai foi muito bem atendido”, informou a filha, Patrícia Rocco.

O velório no hall do prédio principal da Câmara Municipal de São Bernardo, nesta quinta-feira, das 9h às 15h, aberto ao público. O sepultamento, às 16h, no Cemitério da Vila Euclides.



SÃO-BERNARDENSE

Nevino Antonio Rocco nasceu em São Bernardo. Foi advogado e jornalista. Dirigiu o semanário “A Vanguarda”, atual “Folha do ABC” e se destacou pelos artigos que escrevia, sobre os mais variados assuntos, da política à memória. O jornal mantinha uma linha de oposição ao líder Lauro Gomes, que chegou a criar um jornal próprio – “Folha de São Bernardo”, para combater “A Vanguarda”.

“Desconfio que ele foi o assinante mais antigo do Diário, o mais constante e o que mais escreveu para a Palavra do Leitor”, relembra a filha.

MEMORIALISTA

Dr. Nevino também colaborou assiduamente com a página Memória do Diário. Gostava do tema. Participou de Congressos de História e se orgulhava de ter sido o primeiro diretor jurídico da Prefeitura de Diadema, na gestão inicial do prefeito Evandro Esquivel.



Eleito suplente à Câmara Municipal de São Bernardo, exerceu a vereança na legislatura 1973-76. Era contrário à reeleição, por isto desistiu da política partidária e não se candidatou mais. A sua tribuna, fora da Câmara, foi mesmo a Palavra do Leitor.



O ADVOGADO

Nevino Antonio Rocco inscreveu seu nome na área jurídica de São Bernardo. Participou da fundação da OAB local (foi presidente na gestão 1975-1979) e da Associação dos Advogados. Era o mais antigo rotariano da cidade, partícipe de todas as reuniões e solenidades.