Edu Guedes e Jaque Ciocci terminam namoro em meio a rumores de affair com Ana Hickmann

2024 mal começou e alguns famosos já decidiram fazer mudanças drásticas ao colocarem pontos finais nos relacionamento. Nesta quarta-feira, dia 17, Jaque Ciocci usou as redes sociais para confirmar que o namoro com Edu Guedes chegou ao fim após um ano e meio.

Sem dar detalhes, a dançarina respondeu nos Stories do Instagram se estava solteira:

Sim, desde novembro do ano passado.

Vale lembrar que, recentemente, surgiram rumores de que o chef de cozinha estaria tendo um affair com Ana Hickmann, apesar da assessoria afirmar que são apenas amigos.