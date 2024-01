No BBB24, Nizam chora com medo de estar sendo visto como vilão

É... complicado, né? A eliminação de Lucas Pizane do BBB24 deixou Nizam fortemente abalado. O brother era muito amigo do baiano e sentiu que o seu jogo estava ameaçado, uma vez que suas estratégias podem estar sendo mal vistas pelo público. Nesta quarta-feira, dia 17, ele seguiu refletindo sobre suas ações.

- Não consegui nem dormir. Não é ir para o Paredão que me incomoda, tá ligado? A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizane.

Enquanto estava chorando sozinho na área externa, o executivo ainda foi acolhido por Davi.

Parece que a casa caiu mesmo para Nizam!

Craque do jogo!

Bastou Pizane ser eliminado para que MC Bin Laden tivesse a resposta que tanto esperava e desmascarasse as mentiras de Nizam. Assim que percebeu que o brother não estava falando a verdade sobre quem ele planejava colocar no paredão ou não ter feito críticas a Vanessa Lopes, o funkeiro correu para alertar a casa.

No Quarto Gnomo, ele conversou com Fernanda e disparou:

- Ele [Tadeu Schmidt no discurso de eliminação] falou sobre posicionamento quatro vezes! O posicionamento estava errado. Não era para ele [Pizane] ter saído. Eu preciso só respirar, porque senão explodo. Não era pra ele sair, estou chateado. Ele carregou um fardo que não é dele. Não era pra ele sair. E, tipo assim, tem uma pessoa que está mentindo e está manipulando.

Ele ainda seguiu fazendo análises:

- O público assimilou ele com o Nizam, porque o Nizam está fazendo o jogo errado. Ele mentiu. Falou que não existiu, chamou o Vini de mentiroso, que foi um telefone sem fio e que foi mal interpretado. O Alegrette falou que foi tudo verdade. Só que existe um fator. O Vini falou que o Nizam.

Em outro momento, ficou indignado com o fato de Nizam ter se envolvido com Alane, mas mesmo assim ter cogitado votar nela para o paredão:

- O cara dormiu com a mina e cogitou votar nela? Meu Deus do céu mano, cada hora é uma novidade esse cara...