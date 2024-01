Thiago Wild pede dispensa e Oncins convoca João Fonseca para a Copa Davis

Principal tenista do país e 77º do ranking mundial, Thiago Wild alegou problemas físicos e pediu dispensa da equipe brasileira que enfrenta a Suécia pela Copa Davis nos dias 2 e 3 de fevereiro. "O Wild me falou que sentiu um desconforto no pé e achou melhor não ir para essa Copa Davis", afirmou o capitão do Brasil, Jaime Oncins.

Para substituir o único Top 100 brasileiro, Oncins convocou João Fonseca, de 17 anos. "O João teve um excelente ciclo juvenil, que finalizou no ano passado de uma maneira perfeita. Também começou este ano com um bom resultado no Challenger de Buenos Aires (semifinal). Então acho que é o momento, fico contente de tê-lo no time", disse Oncins.

Em 2023, em sua última temporada como juvenil, Fonseca venceu o US Open da categoria e terminou como número um do ranking mundial para tenistas até 18 anos. Foi a primeira vez que um brasileiro encerrou a temporada no topo dessa lista. Gustavo Kuerten, por exemplo, teve como melhor posição no ranking juvenil o sexto lugar.

Carioca, João Fonseca fará sua estreia como jogador de Copa Davis. "Apesar de jovem, ele faz por merecer em estar na equipe pela primeira vez. Ele já teve outras três oportunidades de estar treinando com o time como juvenil e sabe o que precisa para estar na equipe", afirmou o capitão do Brasil.

Além de João Fonseca, número 636 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), completam a lista de convocados Thiago Monteiro (120º), Felipe Meligeni (150º), Gustavo Heide (245º) e Rafael Matos (59º no ranking de duplas).

Os jogos contra os suecos acontecem em Helsingborg, na Suécia, em quadra rápida coberta. O vencedor do confronto se classifica para a fase final da Copa Davis, que reúne 16 países. Austrália e Itália, finalistas em 2023, e Grã-Bretanha e Espanha, convidados, já estão confirmados para as finais.