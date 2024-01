Incêndio se alastra em fábrica no Parque Marajoara, em Santo André

Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira, a fábrica Polycol, de massa para biscuit, localizada na Rua Vitória Pena Giorgi, no Parque Marajoara, em Santo André. O fogo se alastrou por volta das 12h40 e foi controlado por oito viaturas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o cabo da PM (Polícia Militar), Erik Borian, os funcionários estavam em horários de almoço. Por isso, não há registro de vítimas. "É uma empresa que produz cola e adesivos. Uma moradora viu o fogo do lado de fora e avisou os Bombeiros. O fogo foi controlado rapidamente."

A equipe dos Bombeiros especializada em produtos perigosos chegou ao local às 14h20. O soldado Sergio Moreira explicou que o fogo em contato com os produtos fabricados na indústria se tornam tóxicos. "Dependendo dos itens armazenados, podem ser inflamáveis. Essa viatura só atende ocorrência com produto químicos. Usamos máscara para verificar quais materiais têm lá dentro para sabermos como vamos trabalhar. A fuligem é tóxica e recomendamos que os moradores não fiquem perto do local, respirando essa fumaça."